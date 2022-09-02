Ankara’da suya yüzde 80 zam! Mansur Yavaş ’indirim’ sözünü unuttu: Faturaları ödemek için inek satıyorlar

Muhtar Osman Bayram: 70-80 TL gelen faturalar 3 bin ila 4 bin 500 faturalar gelmeye başladı. 25 yıldır muhtarım. böyle su faturası görmedim. Köylünün bir ineği var, 4 bin TL'ye satacak ve su borcunu ödeyecek. Mansur Yavaş, benim köyüme daha bir çivi çakmadı. AK Parti döneminde biz hizmeti gördük. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Bu su faturalarına el atsın rica ediyorum.

Ahmet Bayram: Bin 300 TL su faturası geldi. Ben bu suyu da kullanmıyorum. Yukarıda yaylam var, kendi suyumu dağdan getiriyorum. 10 günde bu fatura geldi. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum eski faturam 140 TL geldi. Hamam mı işletiyorum.