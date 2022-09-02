Ankara'da suya yüzde 80 zam! Mansur Yavaş 'indirim' sözünü unuttu: Faturaları ödemek için inek satıyorlar
"Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu. Ankara'da suya yüzde 80 zam, başkent köylüsünü zora soktu. Vatandaş faturasını, hayvanını satarak ödüyor.
Mansur Yavaş seçimden önce "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" dedi. Hızını alamadı indirim bile yapacağını vaat etti. "Su parasını tayin ederken çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Aradaki farkla aileler çocuklarına et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar" dedi. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Yavaş ağzından çıkan sözleri hemen unuttu. Suya yüzde 80 zam yaptı. Bala'daki Akkoyunlu Mahallesi'nde yaşayan köylüler, yüksek oranda gelen su faturalarını ödeyebilmek için koyunlarını ve ineklerini satmaya başladı. SABAH, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İbrahin Karaca ve Erdinç Türker'le Bala'yı ziyaret etti ve köylülerin sorunlarını dinledi:
Dede Bayram: 3 bin 800 TL su faturası geldi. Geçen sene aynı bu zamanlar 700 TL gelirken ne oldu da böyle oldu? Evimde bahçem yok. Tarla sulamıyorum. Evde eşimle 2 iki kişiyiz. Biz bu su faturalarını 40 sene de geçse ödeyemeyiz. Gelin suyu kesin kapatın. Su faturası gelecek diye yıkanmaya korkuyoruz. Ben bu su faturasını ödeyemeyeceğim. Kim öderse ödesin. Gelsinler suyu kökten kessinler."
Muhtar Osman Bayram: 70-80 TL gelen faturalar 3 bin ila 4 bin 500 faturalar gelmeye başladı. 25 yıldır muhtarım. böyle su faturası görmedim. Köylünün bir ineği var, 4 bin TL'ye satacak ve su borcunu ödeyecek. Mansur Yavaş, benim köyüme daha bir çivi çakmadı. AK Parti döneminde biz hizmeti gördük. Cumhurbaşkanımız bizim sesimizi duysun. Bu su faturalarına el atsın rica ediyorum.
Ahmet Bayram: Bin 300 TL su faturası geldi. Ben bu suyu da kullanmıyorum. Yukarıda yaylam var, kendi suyumu dağdan getiriyorum. 10 günde bu fatura geldi. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum eski faturam 140 TL geldi. Hamam mı işletiyorum.
Ali Karaışık: "Dere yataklarını yapacaklardı söz verdiler yapılmadı. Biz yağmur yağdığı zaman sele yakalanmamak için tepelere çıkıyoruz. Bana da bin 600 TL fatura geldi. Geçen sene 150 TL gelmişti." Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi İbrahim Karaca:"Bala'nın köylerinde yapmış olduğu1muz çalışmalarda köylerde yaşayan hemşerilerimiz su faturaları ile karşımıza çıktı. Köylüler, 'Biz bu faturaları nasıl ödeyeceğiz? diyor. Koyunu ve kuzuları satıp faturalarını ödemek isteyen var. 65 yaş üstü maaş alan bu köylülerimiz 'İlk defa böyle bir fatura ile karşılaştık' diyorlar. Bir teyzemiz 'Çocuğa iki parça yeşillik veriyordum, tövbe oğlum bir daha evimin önündeki bahçeyi ekmem' dedi.
Su zammı istediklerinde su tasarrufu yaptıracaklarını söyleyen ve kademeli tarife isteyen yönetim her ay yapması gereken fatura okumasını 3-4 ayda bir yaparak köylülerimizin cebinden yaklaşık 10 kat fazladan para almaktadır ama inkar etmemek lazım tasarruf yaptırmayı başarmıştır.."
Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Erdinç Türker: "Ankara genelinde insanlar AK partinin tekrar belediyeyi yönetmesini istiyor çünkü Sayın Mansur Yavaş tecrübesiz ve ekibi liyakatsiz. İşinin ehli değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beypazarı Belediyesi olduğunu sanıyor ve öyle yönetmeye çalışıyor. Hatta Beypazarı Belediye Başkanı olur olmaz su faturalarına zam yapılmasını istemiştir. Balalı hemşehrilerimizkoyununu ineğini satarak gelen su faturalarını ödemeye mecbur etmiştir. Türkiye'nin su fiyatlarında en pahalı 6. ili Ankara'dır.. Biz AK parti olarak yıllardır belediyeciliği biliyoruz. Halkın isteklerini ve şehrin yenilenmesini, gelişimi için yapılması gereken her şeyi kurumsal hafızamızda biliyoruz. Halk bu kötü yönetimi gördü."
YAVAŞ: "SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.
"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.
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