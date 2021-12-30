Ankara’da toplu ulaşıma zam! İşte 2022 tam öğrenci biniş ücretleri! Ne zaman uygulamaya başlanacak?

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu. Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.