Ankara'da toplu ulaşıma zam! İşte 2022 tam öğrenci biniş ücretleri! Ne zaman uygulamaya başlanacak?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Buna göre tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi. Zam uygulamasının 5 Ocak 2022'de uygulanmaya başlayacağı da belirtildi. Ankara toplu taşıma zam fiyatları ne kadar oldu? Ankara toplu taşıma bilet fiyatları...
Başkentte toplu taşıma ücretlerinde yapılan fiyat artışı ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken, transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.
İŞTE YENİ ÜCRETLER
Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu. Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.
5 OCAK'TA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK
Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi. Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.
BİR ZAM HABERİ DE İZMİR'DEN
İzmir'de UKOME kararıyla okul servisi ücretlerine yüzde 34 oranında zam yapılmasına karar verildi. Zamlı tarifenin 2021-22 eğitim öğretim yılının ikinci dönem başlangıç tarihi olan 7 Şubat'tan itibaren uygulanacağı açıklandı.
Alınan karara göre, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci döneminde, 0 - 3 kilometre mesafede öğrencinin haftanın iki günü okula gitmesi durumunda aylık 231 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda 288,75 lira, haftanın 4 günü okula gidilmesi durumunda 346,50 liraya, haftanın 5 günü okula gitmesi durumunda ise 385 liraya çıktığı duyuruldu. Diğer tüm kilometre aralığındaki ücretlere de yüzde 34'lük zam uygulanacağı kaydedildi.
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