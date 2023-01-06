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'Panter' lakaplı HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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’Panter’ lakaplı HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı

Muğla'da, 2 suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan, 'Panter' lakaplı Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58) tutuklandı.

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