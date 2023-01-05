YSK'dan "seçim" açıklaması! İddialara yanıt verildi...

"DMO GÜVENLİ DEPOLAMA İMKANLARINA SAHİP"

Stoklarda hazır edilen filigranlı kağıtların seçim zamanlarında, seçime katılacak siyasi parti, bağımsız aday ve seçmen sayısı dikkate alınarak gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra oy pusulası ile oy zarfı üretilmesi işleminde kullanıldığı aktarılan açıklamada, "YSK, seçim malzemelerini muhafaza edeceği yeterli deposu bulunmadığı için güvenli depolama imkanlarına sahip DMO depolarında muhafaza etmekte olup depoların güvenliği emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından sağlanmaktadır." denildi.

YSK açıklamasında, Türkiye'de seçimlerin yapılacağı tarihlerin yasalarda düzenlendiği belirtilerek, "Ancak seçimlerin zamanından önce yapılması her zaman mümkün olduğu için bu durum seçim malzemelerinde stoklu çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle stoklarda eksilen seçim malzemelerinin yerine yenileri alınarak stoklar tamamlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.