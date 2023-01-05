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Başkan Erdoğan'dan şehit Harun Uğur ve Halil Seltan'ın ailelerine taziye

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit Harun Uğur ve Halil Seltan’ın ailelerine taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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