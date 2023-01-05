Başkan Erdoğan'dan şehit Harun Uğur ve Halil Seltan'ın ailelerine taziye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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