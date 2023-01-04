Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

2023 yılına girilirken artık seçim tarihinin ne olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor. Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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