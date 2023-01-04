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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

2023 yılına girilirken artık seçim tarihinin ne olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. AK Parti, sınavlar, bayram, hac, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor. Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 08:03
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! İşte seçim için öne çıkan tarih

İKİ LİDER GÖRÜŞECEK

Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak.