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Eda Taşpınar camideki skandal fotoğrafı nedeniyle ifade verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Eda Taşpınar camideki skandal fotoğrafı nedeniyle ifade verdi

Eda Taşpınar cami içerisinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış, gelen tepkiler üzerine fotoğrafını silmişti. Skandal paylaşım nedeniyle savcılık harekete geçmiş ve TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Taşpınar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Taşpınar savcılığa verdiği ifadesinde fotoğraf çektirdiği yerin Cami olduğunu bilmediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Taşpınar öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfade veren Taşpınar daha sonra adliyeden ayrıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Taşpınar savcılığa verdiği ifadesinde fotoğraf çektirdiği yerin Cami olduğunu bilmediğini söyledi.

'İBADETHANE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Sabah'ın haberine göre Taşpınar ifadesinde "Ben açık alanlarda sosyal medya hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda fotoğraflar çektiriyorum. Sultanahmet'te bulunan otele de fotoğraf çekmek için görüşme yaptık ve anlaştık. Otele giriş yaptıktan sonra bana hazırlanmam için oda tahsis ettiler" diye konuştu.

CAMİ OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ

Milyonlarca vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Eda Taşpınar ifadesinin devamında iki Japon turistin fotoğraf çekildiğini bu nedenle kendisinin de çekmesinde sorun olmayacağını söyledi.

İçerisinin ibadethane olduğunu anlayamadığını ifade eden Taşpınar, "Fotoğrafı çeken arkadaşlarda bana bu hususta bilgi vermedi. Fotoğrafı yayınlayıp sosyal medyada paylaşınca tepkiler aldım ve korkup kaldırdım. Pişmanım" dedi.

İfadesinin ardından Eda Taşpınar serbest bırakıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE FOTOĞRAFI KALDIRMIŞTI

Eda Taşpınar, camide objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

OTELDEN İLK AÇIKLAMA

Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği iddia edilen Four Seasons Hotel Sultanahmet'in Otel Müdürü Serap Akkuş yazılı bir açıklama yaptı.

"BİLGİMİZ DAHİLİNDE DEĞİL"

Akkuş "Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz. Saygılarımla." ifadelerinde bulundu.

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