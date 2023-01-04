04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Konya Adana yolundaki kazada şehit olan askerler için taziye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Konya Adana yolundaki kazada şehit olan askerler için taziye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Konya Adana yolundaki kazada şehit olan askerler için taziye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Adana yolunda askeri aracın TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Adana yolunda bir askeri aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı." dedi.

Bakan Koca, taziyelerini ilettiği açıklamasında "Yaralı askerlerimizin tedavisi devam ediyor. Şehit Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Konya’da feci kaza! 2 asker şehit oldu KONYA'DA FECİ KAZA! 2 ASKER ŞEHİT OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA