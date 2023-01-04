Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Konya Adana yolundaki kazada şehit olan askerler için taziye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Adana yolunda askeri aracın TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Adana yolunda bir askeri aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı." dedi.
Bakan Koca, taziyelerini ilettiği açıklamasında "Yaralı askerlerimizin tedavisi devam ediyor. Şehit Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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