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Ali Babacan'dan 'Abdullah Gül' itirafı: Evde bir araya geliyoruz görüşlerini paylaşıyor

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Ali Babacan’dan ’Abdullah Gül’ itirafı: Evde bir araya geliyoruz görüşlerini paylaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, altılı masadaki adaylık kaosunu daha da perçinleyecek açıklamalarda bulundu. "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" diyen Babacan, 2023'te 'çatı aday' olacağı konuşulan Abdullah Gül için, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir tartışmaya girişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığı için çıkışlar yapsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderine açıkça karşı çıktı.

Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını dillendiren Akşener, 2023'te aday olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermeyeceğini net şekilde ifade etmesinin ardından arayışlara giren ortaklar 'Abdullah Gül' ismini de masaya getirmişti.

"HERKES ZİHİNSEL EGZERSİZLERE BAŞLASIN"

Tüm bu gelişmelerin ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı TV programında, tartışmaları daha da perçinleyecek bir açıklamada bulundu.

'Ortak aday' konusuyla ilgili konuşan Babacan, "Arkadaşlarımıza, 'Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın' dedim" ifadelerini kullandı.

Babacan'a programda Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu.

"EVDE GÖRÜŞÜYORUZ, BİZİMLE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR"

DEVA Partisi'nin kuruluşu sırasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Ali Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın bu sözleri "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.

BABACAN DA İSTİYOR, AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etmişti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı.

İddialara göre; Babacan da 18 Haziran seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı için çalıştığını söylemişti. Babacan, "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna, "Tabii ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.

"Abdullah Gül'ü kim teklif etti" sorusuna ise Babacan, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.

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