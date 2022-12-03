Ali Babacan'dan 'Abdullah Gül' itirafı: Evde bir araya geliyoruz görüşlerini paylaşıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, altılı masadaki adaylık kaosunu daha da perçinleyecek açıklamalarda bulundu. "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" diyen Babacan, 2023'te 'çatı aday' olacağı konuşulan Abdullah Gül için, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir tartışmaya girişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığı için çıkışlar yapsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderine açıkça karşı çıktı.
Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını dillendiren Akşener, 2023'te aday olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermeyeceğini net şekilde ifade etmesinin ardından arayışlara giren ortaklar 'Abdullah Gül' ismini de masaya getirmişti.
"HERKES ZİHİNSEL EGZERSİZLERE BAŞLASIN"
Tüm bu gelişmelerin ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı TV programında, tartışmaları daha da perçinleyecek bir açıklamada bulundu.
'Ortak aday' konusuyla ilgili konuşan Babacan, "Arkadaşlarımıza, 'Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın' dedim" ifadelerini kullandı.
Babacan'a programda Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu.
"EVDE GÖRÜŞÜYORUZ, BİZİMLE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR"
DEVA Partisi'nin kuruluşu sırasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Ali Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan'ın bu sözleri "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.
BABACAN DA İSTİYOR, AKŞENER KARŞI ÇIKIYOR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın adayının Abdullah Gül olabileceğine işaret etmişti. Gül bir önceki genel seçimlerde CHP ve Saadet Partisi tarafından çatı adayı olarak gösterilmek istenmiş fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıkmıştı.
İddialara göre; Babacan da 18 Haziran seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı için çalıştığını söylemişti. Babacan, "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna, "Tabii ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.
"Abdullah Gül'ü kim teklif etti" sorusuna ise Babacan, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
- Yeni bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere, kaç kişi yapılacak 2022?
- Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Arka Sokaklar'ın gizemi çözüldü! 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmıyordu! Açıklam geldi! Bundan sonra...
- Yalı Çapkını 11. bölüm CANLI full izle! 2 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- Yalı Çapkını'nın finali pes dedirtti! Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ile aynı son! Bu iddia çok su kaldırır...
- Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Hastanelerin olmazsa olmazı olmuştu… Dilek Tunca’nın son halini gören dönüp bir daha baktı
- 4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!