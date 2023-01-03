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Türkiye'nin terörle mücadelesinin 2022 özeti yayımlandı: Yurt içi terörist mevcudu 120'nin altında

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Türkiye’nin terörle mücadelesinin 2022 özeti yayımlandı: Yurt içi terörist mevcudu 120’nin altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında Türkiye'nin terörle mücadelesinin özetini yayımladı. Buna göre; yurt içi terörist mevcudu 120'nin altında yer alırken, 2'si kırmızı 4'ü mavi 5'i yeşil kategoride olmak üzere 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakan Soylu'nun, "Terörle mücadelemiz aman vermeden devam ediyor. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde bir tek terörist kalmayacak." ifadeleriyle Twitter hesabından yaptığı sıralı paylaşımlar şöyle:

YURT İÇİ TERÖRİST MEVCUDU

2022 YILINDA 578'İ BÜYÜK VE ORTA OLMAK ÜZERE TOPLAM 130 BİN 981 KIRSAL OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER

ELE GEÇİRİLEN SIĞINAK / BARINAK / SİLAH / MÜHİMMAT

DEAŞ’lı terörist tutuklandı DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI
Teröristler için kaçınılmaz son: 2 PKK’lı ex TERÖRİSTLER İÇİN KAÇINILMAZ SON: 2 PKK'LI EX
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

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