Türkiye’nin terörle mücadelesinin 2022 özeti yayımlandı: Yurt içi terörist mevcudu 120’nin altında

Bakan Soylu'nun, "Terörle mücadelemiz aman vermeden devam ediyor. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'imizin 100. yılında, sınırlarımız içerisinde bir tek terörist kalmayacak." ifadeleriyle Twitter hesabından yaptığı sıralı paylaşımlar şöyle:

YURT İÇİ TERÖRİST MEVCUDU