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Türkiye'ye girmeye çalışırken sınırda yakalanmıştı! DEAŞ'lı terörist tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Türkiye’ye girmeye çalışırken sınırda yakalanmıştı! DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Son dakika haberleri... İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., dün yapılan operasyonla Hatay sınır hattında yakalanmıştı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı terörist Hatay'da tutuklandı.

Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından 19 Aralık'ta düzenlenen ortak operasyonla yakalanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi M.M'nin dün sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan DEAŞ'lı terörist M.M. tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alınması üzerine sınır hattında takip edilen teröristin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı, DEAŞ'lı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilmişti.

Sınırda yakalanan terörist adliyeye sevk edildi SINIRDA YAKALANAN TERÖRİST ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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