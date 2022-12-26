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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı "Teröristler için kaçınılmaz son" diyerek duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Teröristler için kaçınılmaz son diyerek duyurdu: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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