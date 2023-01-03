Türkiye'den sanayi ihracatında tarihi zirve! Rekor üstüne rekor kırıldı
Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi. Sanayi sektörü, geçen yıl 185 milyar doları aşan dış satımla ihracatta tarihi zirveye ulaştı.
2022'nin, hem küresel ekonomi hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçmesine karşın Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu performans, özelde ise ihracatçıların elde ettiği başarı geçen yıla damga vurdu.
Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde üretim ve ihracatta avantaj sağlayan ülkelerin başında gelen Türkiye, dış satımda tarihi zirveleri tazelemeye devam etti.
Özellikle sanayi ihracatı 2022'de rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 8,8 artarak 185 milyar 880 milyon 772 bin dolara yükseldi. Böylece sanayi sektörünün ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün dış satımı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 73,1'ini oluşturdu.
SANAYİ BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI
Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.
Geçen yıl tekstil ve ham maddeleri 10 milyar 358 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 33 milyar 524 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 21 milyar 205 milyon dolar, elektrik ve elektronik 15 milyar 193 milyon dolar, makine ve aksamları 10 milyar 371 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 14 milyar 385 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 449 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 4 milyar 395 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 680 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.
2022'de tekstil ve ham maddeleri yüzde 2,1, deri ve deri mamulleri yüzde 18,8, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 4,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,3, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 16,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 18,2, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,9, iklimlendirme sanayi yüzde 7,9 ihracat artışı kaydetti.
REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE ALMANYA ÖN PLANA ÇIKTI
Sanayi sektöründe rekor kıran sektörlerde Almanya ön plana çıktı. Almanya'ya deri ve deri mamulleri 164 milyon 233 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 635 milyon dolar, makine ve aksamları 981 milyon 359 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyar 11 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 702 milyon 703 bin dolar tutarında dış satım yaptı.
İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 970 milyon 76 bin dolarlık, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 967 milyon 383 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 273 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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