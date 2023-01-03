Türkiye’den sanayi ihracatında tarihi zirve! Rekor üstüne rekor kırıldı

SANAYİ BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.

Geçen yıl tekstil ve ham maddeleri 10 milyar 358 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 33 milyar 524 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 21 milyar 205 milyon dolar, elektrik ve elektronik 15 milyar 193 milyon dolar, makine ve aksamları 10 milyar 371 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 14 milyar 385 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 449 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 4 milyar 395 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 680 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

2022'de tekstil ve ham maddeleri yüzde 2,1, deri ve deri mamulleri yüzde 18,8, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 4,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,3, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 16,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 18,2, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,9, iklimlendirme sanayi yüzde 7,9 ihracat artışı kaydetti.