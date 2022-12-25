Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli savunma sanayi gururu! 2023 altın yıl olacak
Türkiye'nin son yıllara damga vuran milli savunmadaki atılımları 2023'te de devam edecek. Dünyanın anbean takip ettiği Türk savunma sanayisi önümüzdeki yıl altın çağına ulaşacak. İşte yerli ve milli adımda Türkiye'nin beklediği ilkler..
2023'te Milli Muharip Uçak'tan(MMU) PİRİ REİS denizaltısına; insansız savaş uçağı Kızılelma'dan İMECE yer gözlem uydusuna yerli ve milli ürünlerde kritik gelişmeler olacak. Önümüzdeki yıl, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta hangardan çıkacak HÜRJET ve ATAK-2 ilk kez göklerle buluşacak.
SAVUNMADA "GÖKYÜZÜ YILI" OLACAK
2023 TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu MMU projesi için kritik bir eşik olacak. Sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olan MMU, 18 Mart'ta hangardan çıkacak. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan MMU, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacak.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2023'te seri üretime geçecek. GÖKBEY helikopteri, yerli motorla ilk kez önümüzdeki yıl ortasında uçacak. Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ilk uçuşu gerçekleştirilecek. Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG ANADOLU'ya konuşlandırılacak.
Roketsan ve STM yapımı Mini İHA kategorisinde dolanan mühimmat Alpagut ilk atışı yapılacak, STM yapımı Alpagu envantere alınacak.
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU
STM ana yükleniciliğinde İstanbul Tersane Komutanlığı tarafından üretilen "İ" sınıfı fırkateynlerin ilki İSTANBUL geçtiğimiz yıl denize indirildi. Milli fırkateyn İstanbul, önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA da önümüzdeki yıl teslim edilecek.
DERYA, ANADOLU'nun ardından Türk Deniz Kuvvetleri'nin, uzunluk kriterine göre en büyük ikinci gemisi olacak. 2021'de de denize indirilen Yeni Tip Denizaltılarımızın ilki PİRİ REİS de 2023'te hizmete girecek. İlk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşleyen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek envantere alınacak.
KRİTİK ÜRÜNLERDE KRİTİK ADIMLAR
"Kötü komşu ev sahibi yapar" sözünün ete kemiğe bürünmüş hali olan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER de önümüzdeki yıl envantere girecek. İki adet Altay tankı TSK'ya teslim edilecek.
Roketsan tarafından geliştirilen KARAOK Anti-Tank Füzesinin seri üretimi başlayacak. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin ilk teslimatları yapılacak.
İMECE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Milli ve yerli üretim Düşük Gürültülü Yükselteç modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. Yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE önümüzdeki yılın başında, TÜRKSAT 6A da yıl ortalarında uzaya fırlatılacak.
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