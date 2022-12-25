Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve milli savunma sanayi gururu! 2023 altın yıl olacak

SAVUNMADA "GÖKYÜZÜ YILI" OLACAK

2023 TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu MMU projesi için kritik bir eşik olacak. Sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olan MMU, 18 Mart'ta hangardan çıkacak. 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan MMU, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacak.