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Son dakika: Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Son dakika: Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için bir gengelge yayımladı. Genelgeye göre tespit edilen bu kişilerin cezaları hafifletilecek veya kaldırılacak.

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