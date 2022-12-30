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İlk görev ne zaman? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk uzay yolcusu için tarih verdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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İlk görev ne zaman? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk uzay yolcusu için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesinin planlandığını söyledi.

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