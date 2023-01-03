03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Türk F-16’ları hedefi tam isabetle vurdu! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Farklı üslerden havalanan Türk F-16’ları, Konya-Karapınar atış sahasında eğitim yaptı. Gerçek mühimmatlar atış yapan F-16'lar hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, farklı üslerden havalanan F-16'ların Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatlarla gerçekleştirdiği atış eğitimine dair video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Farklı üslerden havalanan Türk F-16'ları, Konya-Karapınar atış sahasında eğitim yaptı. Gerçek mühimmatlar atış yapan F-16'lar hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.

Ege’de gövde gösterisi EGE'DE GÖVDE GÖSTERİSİ
PKK hedefleri bombalanıyor PKK HEDEFLERİ BOMBALANIYOR
Türk F-16’ları Diyarbakır’a döndü TÜRK F-16'LARI DİYARBAKIR'A DÖNDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA