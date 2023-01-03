Türk F-16'ları hedefi tam isabetle vurdu! Gerçek mühimmatlar kullanıldı
Farklı üslerden havalanan Türk F-16’ları, Konya-Karapınar atış sahasında eğitim yaptı. Gerçek mühimmatlar atış yapan F-16'lar hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, farklı üslerden havalanan F-16'ların Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatlarla gerçekleştirdiği atış eğitimine dair video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın farklı üslerinden havalanan F-16 uçakları ile Konya-Karapınar atış sahasına gerçek mühimmatla atış eğitimi gerçekleştirildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Farklı üslerden havalanan Türk F-16'ları, Konya-Karapınar atış sahasında eğitim yaptı. Gerçek mühimmatlar atış yapan F-16'lar hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı.
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