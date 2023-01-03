Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan Türkiye-Suriye temasları açıklaması! Başkan Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Lula'nın yemin törenine katılmak için gittiği Brezilya dönüşü ziyarete eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

SURİYE MUHALEFETİYLE TÜRKİYE ARASINDA TEMAS

Suriye muhalefetiyle Türkiye arasında temas oldu. Suriye muhalefeti ile hem Dışişleri Bakanlığında hem de diğer ilgili kurumlarda görüşmeler yapıldı. 3 Ocak öğleden sonra muhalefetin temsilcileriyle ben de görüşeceğim. Aslında, muhalefet, rejimle epeydir müzakere ediyor. Astana'da, Cenevre'de müzakere ediyorlar. Ama bugüne kadar bir netice alamadılar. Biz bu anlamda BM liderliğinde devam eden siyasi süreç çerçevesinde karşılıklı bir mutabakattan bahsediyoruz.

Önümüzdeki süreçte, rejimle siyasi düzeyde yapacağımız görüşmelerden önce muhalefet ile görüş alışverişinde bulunacağız. Muhalefetin aynı zamanda garantörüyüz. Dolayısıyla biz muhalefete rağmen bir adım atmıyoruz. Bu süreç, onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor, "Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esad'a teslim edecek" Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur, ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması, dönen insanlara gerekli imkanların sağlanması önemli. Burada BM'nin angajmanı da özellikle çok önemli. Hatta göçten etkilenen AB ülkelerinin ve AB'nin de angajmanı olacak tabi ki.