Teröristbaşı Murat Karayılan’dan 6’lı masaya uyarı: Yanlış hesap peşindesiniz

AK-PARTİ VE MHP'Yİ HEDEF ALDI

AK Parti - MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı hedef alan Karayılan bu birlikteliği skandal bir şekilde 'faşist rejim' olarak nitelerken, terör örgütü PKK'nın bu rejime karşı 'direndiğini' belirterek muhalefetin kendilerine muhtaç olduğunu ima etti.

"YANLIŞ HESAP YAPANLAR VAR"

"Ancak bunu muhalefette görmeyen var" diyerek masaya gözdağı veren Karayılan, "Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, 'nasıl parçalarız' biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6'lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var." ifadeleriyle uyarıda bulundu.