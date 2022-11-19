Teröristbaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya uyarı: Yanlış hesap peşindesiniz
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, örgütün sözde ajansına yaptığı açıklamada, muhalefet partileri ile yaptıkları ittifakı itiraf edip, HDP'ye gösterilen tutum üzerinden 'uyarıda' bulundu. 2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifaka gönderme yapan terörist başı, 6'lı masada HDP ile yan yana görünmemeye çalışan İYİ Parti'yi hedef alıp, "6'lı masada yanlış hesap yapanlar var" dedi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yaptığı açıklamada, 6'lı masaya ve özellikle HDP ile zaman zaman gerilim yaşayan İYİ Parti'ye yönelik uyarıda bulundu.
HDP'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayıp Millet İttifakı'na verdiği desteğe gönderme yapan teröristbaşı, özellikle tekrar edilen İstanbul seçimlerini hatırlatarak masaya "Yanlış hesap yapanlar var. Kendilerini netleştirmeliler" uyarısını yaptı.
AK-PARTİ VE MHP'Yİ HEDEF ALDI
AK Parti - MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı hedef alan Karayılan bu birlikteliği skandal bir şekilde 'faşist rejim' olarak nitelerken, terör örgütü PKK'nın bu rejime karşı 'direndiğini' belirterek muhalefetin kendilerine muhtaç olduğunu ima etti.
"YANLIŞ HESAP YAPANLAR VAR"
"Ancak bunu muhalefette görmeyen var" diyerek masaya gözdağı veren Karayılan, "Bu toplum Türkiyeli sol-sosyalist güçlerle birliğini oluşturmuştur. Bir güç, bir irade haline gelmiştir. Ancak onlar bu iradeyi dikkate alacaklarına, 'nasıl parçalarız' biçiminde hesaplar yapıyorlar. Hatta 6'lı masada bile böyleleri vardır. Yani parçalamayı, bundan faydalanmayı, kendilerine mahkum etmeyi düşünen, bu tür yanlış hesapları yapanlar var." ifadeleriyle uyarıda bulundu.
TERÖRİSTBAŞI 2019 YEREL SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI: "KENDİNİZİ NETLEŞTİRİN"
Teröristbaşı Karayılan masaya 23 Haziran'da yaptıkları ortaklığı hatılatarak 'kendinizi netleştirin' uyarısını yaptı.
Teröristbaşı şunları dedi;
"23 Haziran'da kimseye rağmen bir şey yapılmamıştır; bir irade vardı ve şimdi de bütünlüklü bir irade vardır. Yani sanki kimi çağrılara rağmen böyle oldu biçimindeki hesaplar yanlış hesaplardır. Bu tür hesapları yapanlar yanılırlar. Biz halkımız ile demokratik-sol güçlerin birliğinin sağlam bir birliktelik olduğuna inanıyoruz. Hiç kimse bunun üzerine oynayamaz; hiçbir oyun da sonuç almaz. Bunun bilinmesi gerekir. Bu tabii konumuz değildi ama bakıyoruz her gün gündemdedir. Bunlar Kürtlerden ve demokratik kesimlerden destek mi istiyorlar yoksa parçalamak mı istiyorlar anlaşılmıyor. Taraflar bu konuda kendilerini netleştirmemişler."
HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA "BAKANLIK" ÜZERİNDEN TANSİYON YÜKSELMİŞTİ
Karayılan bu tehdidiyle özellikle İYİ Parti'ye ayar vermeye çalıştı.
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabanından çekinerek "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" şeklinde bir çıkış yapmasının ardından HDP ile tansiyon yükselmişti.
Zaman zaman süren bu sürtüşme son olarak İYİ Parti ve HDP arasında restleşmeye dönmüştü. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'i kürt düşmanlığı ile suçlayarak, 28 Şubat göndermesi yapmasına İYİ Parti resmi hesabından yaptığı açıklama ile gizli ortağı HDP'yi 'siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyunu' oynamakla suçlandı.
23 HAZİRAN'DA PKK MİLLET İTTİFAKI'NA AÇIK DESTEK VERMİŞTİ
Terör örgütü PKK 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkça duyurmuştu.
PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı terörist Hülya Oran, "Faşizme karşı, antifaşist cepheyi, demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Faşizme karşı pozisyon olan aday kimse İstanbul'da, bu Ekrem İmamoğlu ise bunu destekleyecektir, farklı bir adaysa onu destekleyecektir" demişti.
MURAT KARAYILAN CHP-HDP-İP İÇİN OY İSTEMİŞTİ
Bebek katili örgütün sözde liderlerinden terörist Karayılan, 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti-MHP ittifakını hedef göstermiş ve Millet İttifakı'na oy verilmesini istemişti.
"Bu seçimler çok önemlidir" diyen Karayılan, "AK Parti ve MHP'ye karşı halkımız oyunu kime vereceğini bilmektedir" diyerek ittifakın terör örgütünün arzu ettiği bir yapılanma olduğunu ifşa etmişti.
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