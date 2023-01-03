HDP’li Özgür Çağlar’dan skandal sözler: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum! CHP’liler sessiz kaldı

BAŞKAN GÜLTAK, "DAHA ÖNCE DE ŞEHİT İSMİNE KARŞI GELDİNİZ"

Sabah'tan Bekir Coşkun'un haberine göre yeni yil ile ilgili dilek temennilerin iletildiği bölümde söz alan HDP'li üye Özgür Çağlar, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum" deyince araya AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner girdi ve "Devletin yaptığı operasyonlara siz burada tepki gösteremezsiniz" dedi.