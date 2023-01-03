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HDP’li Özgür Çağlar'dan skandal sözler: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum! CHP'liler sessiz kaldı

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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HDP’li Özgür Çağlar’dan skandal sözler: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum! CHP’liler sessiz kaldı

Mersin’de Akdeniz Belediyesi meclis üyesi HDP’li Özgür Çağlar, yeni yıl ile ilgili dilek ve temennilerini iletirken, PKK/KCK’ya darbe üstüne darbe vurulan askeri operasyonları kastederek, “Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum” dedi. HDP’li Çağlar’ın bu küstahça çıkışına başta Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak olmak üzere Cumhur İttifakı üyeleri tepki gösterdi. HDP’li Nuriye Arslan da Çağlar’a destek verirken, CHP’li üyeler ise sessiz kalmayı tercih etti.

Akdeniz Belediyesinin 2023 yılı ilk meclis oturumunda yine tartışma çıktı. Akdeniz Belediyesi'nin 2023 yılı ilk meclis oturumununda HDP'li meclis üyesi Özgür Çağlar, küstah söylemiyle meclisi gerdi.

BAŞKAN GÜLTAK, "DAHA ÖNCE DE ŞEHİT İSMİNE KARŞI GELDİNİZ"

Sabah'tan Bekir Coşkun'un haberine göre yeni yil ile ilgili dilek temennilerin iletildiği bölümde söz alan HDP'li üye Özgür Çağlar, "Askeri operasyonların olmadığı bir yıl dliyorum" deyince araya AK Partili üye Aysel Mavioğlu Öner girdi ve "Devletin yaptığı operasyonlara siz burada tepki gösteremezsiniz" dedi.

Başkan Mustafa Gültak ise, "Sizi bu şekilde bu mecliste konuşturmam. Siz daha önce de bu mecliste şehit isminin bir parka verilmesine karşı geldiniz. Askeri operasyon derken neyi kastettiğinizi biliyoruz. Sözlerinizi geri alın" dedi.

CHP'Lİ ÜYELER SESSİZ
HDP'li meclis üyesi Nuriye Arslan da Özgür Çağlar'a destek verirken, diğer AK Parti ve MHP'li üyeler de tepki gisterdi. CHP'li üyelerin ise sessiz kalması dikkat çekti.

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