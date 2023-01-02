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HDP'li vekil Ebru Günay'dan Türk askerine ve polisine alçak sözler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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HDP’li vekil Ebru Günay’dan Türk askerine ve polisine alçak sözler!

HDP'li vekil Ebru Günay, PKK'nın kanalında haddini aşarak Türk askeri ve polisine akılalmaz iftiralar attı. HDP'li vekil "Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var" dedi. Günay, geçtiğimiz günlerdeki bütçe görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti...

Terör örgütü PKK'nın kanalında konuşan HDP'li Ebru Günay, Türk askeriyle Türk polisine tecavüz ve katliam iftirası attı.

TÜRK ASKERİ VE POLİSİNE TECAVÜZCÜ İFTİRASI ATTI
HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.

HDP'Lİ EBRU GÜNAY POLİSE VE ASKERE TECAVÜZ İFTİRASI ATTI
HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, 'Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var' dedi.

'SİLAH VE ÇATIŞMA İÇİN AYRILAN TUTAR' SÖZLERİYLE SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇEYİ ELEŞTİRMİŞTİ...
HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz aylardaki bütçe görüşmelerinde de gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatısz olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti...

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