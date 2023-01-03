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Eda Taşpınar'a camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Eda Taşpınar’a camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma

Bir otelin içerisinde yer alan camide uygunsuz şekilde poz veren Eda Taşpınar skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Dini değerleri hiçe sayan ve tepkilerin odağı haline gelen Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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