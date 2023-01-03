Suriye'de muhalefetinden Türkiye açıklaması: Türkler güçlü bir müttefikimiz ve bölgede siyasi çözüm için istekliyiz
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el Muslat yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Suriye muhalefetinin güçlü bir müttefiki olduğunu vurgularken bölgede siyasi çözüm için istekli olduklarını belirtti. Muslat ayrıca Beşşar Esed'i sözlerini yerine getirmediğini ve bu konuda aldatmaca tavırlar sergilediğini belirtti. İşte detaylar...
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Türkiye'nin, Suriye muhalefetinin güçlü bir müttefiki olduğunu vurgulayarak siyasi çözüm için istekli olduklarını açıkladı.
TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİĞİMİZ
SMDK Başkanı Salim el Muslat, Suriye Müzakere Komitesi Başkanı Bedir Camus ve SMDK Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından SMDK Başkanı Muslat, yazılı açıklama yaptı.
Muslat açıklamada, "Türkiye, Suriye devriminin ve muhalif güçlerin güçlü bir müttefiki. 2118 ve 2254 sayılı Cenevre Kararları başta olmak üzere Suriye meselesine ilişkin tüm uluslararası kararlarda Türkiye'nin böyle kalacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
ESED ALDATMACI TAVIRLAR SERGİLİYOR
Beşşar Esed rejiminin sözlerini yerine getirmeme konusunda "aldatmaca tavırlar sergilediğini" belirten Muslat, "Suriye muhalifleri, halkın acısını dindirmek için siyasi süreci harekete geçirme konusunda istekli. Adalet ve eşitliğe dayalı yeni bir dönem ve Suriye ile bölge ülkeleri için güvenlik ve istikrar tesis edilmeli."değerlendirmesinde bulundu.
GÜVENLİ VE İSTİKRARLI BÖLGE
Türkiye'ye ve Suriyelilere ev sahipliği yapan tüm ülkelere teşekkür ederek yapılanların unutulamayacağını vurgulayan Muslat, şunları kaydetti:
"Suriye halkı, mülteci sorununun çözümü için siyasi geçiş konusunda kararlı. Zorla yerinden edilen sivillerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini garanti eden, (Suriye'de) güvenli ve istikrarlı bölge oluşturulması gerekmektedir."
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye muhalefet liderleriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik." ifadelerini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrı yapıyor.
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