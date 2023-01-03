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Orta gelirliye konut kampanyasında şartlar belli oluyor! İşte masadaki 6 madde! Orta gelirliye konutta şartlar neler? 15 yıl vade...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Orta gelirliye konut kampanyasında şartlar belli oluyor! İşte masadaki 6 madde! Orta gelirliye konutta şartlar neler? 15 yıl vade...

Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları 4 Ocak Çarşamba günü Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak. Saat 10.00'da düzenlenecek basın toplantısı merakla beklenirken AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber ekranlarında kampanyanın olası şartlarını yorumladı. Ayvalı "Bir iki yıl ödeme olmaması ve 15 yıl vade olması doğrudan para gibi bir şey. Orta gelirliye konut kapsamında vatandaşa büyük imkan sağlanacak." ifadelerini kullandı. Peki konut kampanyasının şartları ne olacak? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.

TOPLANTI SAAT 10.00'DA

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı A Haber ekranlarında düzenlenecek kampanyanın detaylarını ve şartlarını değerlendirdi.

VADE UZADIKÇA ÖDEME KOLAYLIĞI ARTACAK

Vade uzadıkça ödeme kolaylığı da artıyor. Gelir bir şekilde hayatın olağan akışı içinde artıyor ama borç sabit kalıyor.

15 YIL VADE DOĞRUDAN PARA GİBİ BİR ŞEY

Bir iki yıl ödeme olmaması ve 15 yıl vade olması doğrudan para gibi bir şey. Orta gelirliye konut kapsamında şartlarda vatandaşa büyük imkan sağlanacak.

FİYATLAR ARTACAK ENDİŞESİ OLMAMALI

Kamu bankaları ve devlet ciddi bir sübvansiyon yapacak ama ev fiyatlarının gereksiz artırılması endişesi bulunuyordu. Ama şimdi banka belirlenecek bir grubuna verecek. O yüzden o evler o fiyatlara satılamayacak. Alabilecek kişilerin ekonomik kapasiteleri de belli olacak. Yani konut kampanyası hedefine ulaşacaktır.

İŞTE ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BEKLENEN ŞARTLAR

Başvuru sahibinin veya 1. derece yakınlarının üzerine konut olmamalı

Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor.

Kredi gazileri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişkenlik gösterecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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