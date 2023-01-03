Orta gelirliye konut kampanyasında şartlar belli oluyor! İşte masadaki 6 madde! Orta gelirliye konutta şartlar neler? 15 yıl vade...

FİYATLAR ARTACAK ENDİŞESİ OLMAMALI

Kamu bankaları ve devlet ciddi bir sübvansiyon yapacak ama ev fiyatlarının gereksiz artırılması endişesi bulunuyordu. Ama şimdi banka belirlenecek bir grubuna verecek. O yüzden o evler o fiyatlara satılamayacak. Alabilecek kişilerin ekonomik kapasiteleri de belli olacak. Yani konut kampanyası hedefine ulaşacaktır.