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Son dakika: Adana'da 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Son dakika: Adana’da ’tefeci’ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adana'da tefecilik yoluyla 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

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