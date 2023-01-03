Mersin'de yağma ve silah kaçakçılığına yönelik operasyon başlatıldı
Son dakika haberine göre Mersin'de, yağma ve silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı öne sürülen 14 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "cebir" yoluyla yağma suçunu işlediği iddia edilen organize suç örgütü ile silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 14 zanlının yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Özel harekat polisleri, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban ne kadar, kaç TL?
- 3 Ocak 2023 emekli zammı netleşiyor! Emekliye bayramı yaşatacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE hesabı...
- Apartman görevlisi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile kapıcı maaşları kaç para oldu?
- 3 Ocak zamlı polis maaşları ne kadar oldu? 2023 en düşük ve yükse polis maaşı ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni maaş tablosu...
- Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
- Genel Müdür (1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Genel Müdür maaşı kaç para oldu?
- 2023 başkomiser maaşları 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2023 başkomiser maaşı kaç lira?
- 2023 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- YENİ TEKNİSYEN MAAŞLARI | 2023 Teknisyen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Teknisyenler Ocak ayında ne kadar zam alacak? DERECE 11/1...
- 3 Ocak 2023 Avukat maaşları ne kadar oldu? OCAK zamlı avukat maaşları kaç TL?
- 2023 HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA | Zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? Ocak ayında hemşireler ne kadar, kaç TL alacak?
- 2023 OCAK ZAMMI | Doktor maaşları ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor maaşları kaç TL oldu? En düşük, en yüksek pratisyen hekim, doktor maaşı...