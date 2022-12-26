FETÖ ve PKK'ya operasyon: Sözde sorumlu tutuklandı
Denizli'de, FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden örgüt sorumlusu olduğu belirtelen biri tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.
BİR OPERASYON DA PKK'YA: SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPIYORDU
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
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