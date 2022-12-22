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FETÖ'nün firari şüphelilerine operasyon: 20 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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FETÖ’nün firari şüphelilerine operasyon: 20 şüpheli yakalandı

FetullahçıTerör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 21 firari şüpheliye yönelik 22 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

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