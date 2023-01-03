Aksa'ya skandal baskın! İsrail'in yeni bakanı ülkeyi karıştırdı: "Bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi"

"BİZİ DÜNYANIN YARISIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

"Güvenlik konusunda kimseden emir kabul etmez." diye yazan Lapid, "Ancak, Ben-Gvir Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) geçirdiği 13 dakikada bizi dünyanın yarısıyla karşı karşıya getirdi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskının İsrail'deki yeni hükümet için olumsuz bir imaj çizdiğini belirten Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "bakanları karşısında siyasi sorumsuzluk ve zayıflık" içerisinde olduğunu kaydetti.