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Selçuk Bayraktar açıkladı! Kızılelma'nın yeni bir modeli geliyor

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Giriş: 04.01.2023 12:41
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Kızılelma'nın ses hızını aşan bir varyantının yapılacağını açıkladı.
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