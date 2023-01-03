Habertürk TV’de skandal sözler! Fatih Altaylı camide provokasyona imza atan Eda Taşpınar’a arka çıkıp Diyanet’i hedef aldı

Camiden mescit olarak bahseden Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.

Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."

BABACAN: DİYANET ENSTRÜMAN HALİNE GELDİ

Babacan da Altaylı'nın sözlerine, "Diyanet İşleri Başkanlığı enstrüman haline geldi" diyerek destek verdi.