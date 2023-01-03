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Habertürk TV'de skandal sözler! Fatih Altaylı camide provokasyona imza atan Eda Taşpınar'a arka çıkıp Diyanet'i hedef aldı

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Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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Habertürk TV’de skandal sözler! Fatih Altaylı camide provokasyona imza atan Eda Taşpınar’a arka çıkıp Diyanet’i hedef aldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV canlı yayınında, camide dini değerleri hiçe sayarak poz veren tasarımcı Eda Taşpınar'a arka çıktı. Camiden mescit olarak bahseden Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.

Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı üzerinden camide çektirdiği skandal bir fotoğrafını paylaştı. Bir otelin içerisinde yere alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği belirlenen pozlar sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı.

TEPKİLER GELDİ, FOTOĞRAFI APAR TOPAR SİLDİ

Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.

Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.

HABERTÜRK TV'DE SKANDAL SÖZLER: FATİH ALTAYLI DİYANET'İ HEDEF ALDI

Habertürk TV canlı yayınında, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı konuk eden Fatih Altaylı, Taşpınar'ın provokasyonu üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

Camiden mescit olarak bahseden Altaylı, "Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanlığını 'soruşturmaların üzerini kapatmakla' itham etti.

Altaylı, skandal açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sıcak tartışma var. Bir tane Türkiye'de, Instagram'da mı diyeyim... Hayatıyla 10-15 senedir gündeme gelmiş bir kadın var. Bir otelin mescidinde fotoğraf çektiriyor soruşturma açılıyor, otel müşterilerine yönelik bir mescit. Gidilmiş başında bekleniliyor falan. Diyanet İşleri Başkanlığı buna soruşturma başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir takım yerlerde olanlara soruşturma başlatılmıyor. Bu da toplumda inananlar dahil çok ciddi sıkıntılar yaratıyor."

BABACAN: DİYANET ENSTRÜMAN HALİNE GELDİ

Babacan da Altaylı'nın sözlerine, "Diyanet İşleri Başkanlığı enstrüman haline geldi" diyerek destek verdi.

Eda Taşpınar’dan camide skandal paylaşım
Eda Taşpınar’a soruşturma EDA TAŞPINAR'A SORUŞTURMA

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