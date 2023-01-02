İstanbul Sözleşmesi için son karar açıklandı! Danıştay kararını duyurdu
Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Böylece, Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıkmış oldu. Peki İstanbul Sözleşmesi'ndeki tartışmalı maddeler neler? İşte detaylar...
Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini "hukuka uygun" buldu. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararı oyçokluğuyla onandı.
Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece; Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.
12 BÖLÜM 81 MADDE
Amacı, "Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmayı hedef edinmek" şeklinde belirlenen İstanbul Sözleşmesi, 12 bölüm 81 maddeden oluşuyor.
Şiddete maruz kalanlara yönelik destek ve buna karşı tedbir alma, cezalandırma gibi birçok konuda tarafları yükümlülük altına alan sözleşmede, kadınlarla erkekler arasında "de jure" ve "de facto" eşitliğin gerçekleştirilmesinin kadına karşı şiddetin önlenmesinde temel bir unsur olduğuna işaret ediliyor.
Sözleşmede, kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığı belirtilerek, kadına karşı şiddetin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete dayandığı gibi birçok konuda taraf ülkelerde görüş birliği oluştuğu vurgulanıyor.
Sözleşme, "kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi" üzerine şekillenirken içeriğindeki bazı maddelerde yer alan terimler, bazı STK, akademisyen, gazeteci ve hukukçuların tepkisine neden oluyor.
İstanbul Sözleşmesi'nin "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. maddede geçen "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadeleri, özellikle kamuoyunda tartışmaların odağındaki konular arasında yer alıyor.
Sözleşmeye karşı çıkan ve Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesini isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal desteğini kaybettiğini, aile kurumu ve eşler arası ilişkilerde problemlerin ortaya çıktığını savunuyor.
İstanbul Sözleşmesi'nin 6 yıllık uygulamasında aile yapısının güçlenmediğini ve kadın cinayetlerinin de devam ettiğine dikkat çekilen bu görüş, ayrıca sözleşmeyi kendisine kalkan yapan LGBT ve bazı marjinal grupların, gelecek kuşakları riske attığını da ifade ediyor.
Bu görüşlerin karşısında yer alan kesim ise İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların en başta yaşam hakkı olmak üzere toplumdaki konumunu koruduğuna ve yükseltmeyi amaçladığına vurgu yaparak sözleşmeyi sahipleniyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN TARTIŞILAN MADDELERİ
İstanbul Sözleşmesi'nde bulunan, Türk toplum yapısına uymadığı gerekçesiyle eleştirilen kavramlar ve bu terimlerin geçtiği maddelerden bazıları şunlar:
"Madde 2/2: Taraflar bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir.
Madde 4/3: Taraflar bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.
Madde 14/1: Taraflar, yerine göre, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların, öğrencilerin zaman içinde değişen öğrenme kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 6 - 10 yıllık yeni pasaport ücretleri belli oldu mu?
- KPSS 2022/2 tercih sonuçları AÇIKLANDI mı? KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURULAR!
- Orta gelirliye konut kampanyası nasıl olacak? Orta gelirliye konut projesi detayları ne zaman açıklanacak?
- Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?
- 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!
- Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
- TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
- EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?
- Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER