Son dakika: Başkan Erdoğan 2022 ihracat rekorunu açıkladı! İstanbul'a dev fuar müjdesi | Milli parayla 197 ülkeye ihracat
Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları programında açıklamalarda bulunuyor. 2022'nin ihracattaki yeni rekorunu duyuran Başkan Erdoğan, "2021'e göre yüzde 12,9'luk artışla 254,2 milyar dolar oldu" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan büyüme rakamlarını da "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettik." diyerek duyurdu. İstanbul'a yeni fuar müjdesi veren Başkan Erdoğan, "433 bin metrekarelik alanı kapsayan fuarın yapı Atatürk Havalimanı'nın yanında başladı." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler dahil, dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde, 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettik." dedi.
Şişli'de bir otelde 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılıyla sembolleştirdiği hedefleri bünyesinde barındıran 2023'ün, tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Yüzyılı vizyonunun bu ilk yılında, ihracat başta olmak üzere ülkenin her alanında önemli başarılara, rekorlara imza atacağı bir yıl olmasını temenni eden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının ilk iş gününü yani Türkiye Yüzyılımızın başlangıcı olan bir günü ihracatla ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Bilindiği gibi son 20 yılda Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyetimizi kurarken ifade ettiği 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' hedefi doğrultusunda çok çalıştık." diye konuştu.
Hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla hem geçmişin ihmallerini, eksiklerini, hatalarını telafi ettiklerini hem de geleceğin altyapısını kurduklarını belirten Erdoğan, "Rabb'ime binlerce kez hamdolsun ki artık sahip olduğu stratejik önemin ve imkanların farkında bir Türkiye var. Artık siyasi ve ekonomik özgürlüğü yüksek bir Türkiye var. Artık ufkunu bölgesinin ötesinde küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Artık kimseye özenmeden, kimseye tabi olmadan her alanda kendi özgür politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen, sonuç alabilen bir Türkiye var." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, tarımdan spora, çevreden sosyal yardımlara her alanda bu Türkiye fotoğrafını görebilmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, ekonomide de büyük hayallerle yola çıktıkları bu yolda en somut neticeleri aldıkları başlıklardan birinin ihracat olduğunu dile getirdi.
"İLK 3 ÇEYREKTE YÜZDE 6,2'LİK BÜYÜME"
Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi gibi sıkıntıların, ekonomi ve ihracatın hızını kesemediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tam tersine bu krizleri fırsata dönüştürerek tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek, son 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat tek başına bu tarihi büyüme oranına 5,3'lük katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl da istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Gelişmiş ülkeler dahil, dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde, 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettik. Bu büyümenin de yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatımız üreten, ekonomimizin fikir gücü olmaya devam ediyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeyi esas alan ekonomik programımızın olumlu etkileri istihdam üyelerine de yansıdı. Öyle ki 2020 yılı birinci çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi, 3,5 milyon ilave istihdama kavuştu."
İHRACATTA TARİHİ REKOR
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamda, "2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre %12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracat rakamı ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
"Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık. 2022 yılı ocak-kasım dönemide ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Ey gayri milliler burayı dinleyin, milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölgeler 197'yi buldu."
İLK 3 ÇEYREKTE YÜZDE 6,2'LİK BÜYÜME
"2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettik. 2022 yılı ocak-kasım dönemide ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. İhracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı."
DİZİ İHRACATINDA 2. SIRADAYIZ
Bugün Türkiye ABD'den sonra dizi ihracatındda ikinci sıradadır. 750 milyon dolarlık dizi ve film ihracatını yakaladık. 1.5 milyarlık izleyiciye ulaşılmasını hedefliyoruz. Belgesel, film, dizi, animasyon gibi yapımların ihracatını kolaylaştıracak çalışmalara yöneleceğiz.
Bilişimin Yıldızları programını oluşturduk. Bilişim sektöründe 2023 hedefimiz 5 milyar dolar.
Yükseköğretim ve özel öğretim kurumlarımızın markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi bu yıl inşallah 2 milyar dolara çıkaracağız.
MİLLİ PARAYLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER 197'Yİ BULDU
Ey gayri milliler burayı dinleyin, milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölgeler 197'yi buldu. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık.
Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.
Bugün Türkiye, ABD'den sonra dizi ihracatında 2. sıradadır. 800 milyonu aşkın izleyiciyle Türk dizileri beğeni topluyor. Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1,5 milyar doları aşarak 1,5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz.
"433 BİN METRELİK DEV FUAR ALANI İSTANBUL'A YAPILIYOR"
Ülkemizde 400'ün üzerinde fuar düzenleniyor. İstanbul'a yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. TİM'in de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanma ile ülkemizin fuarcılık gücünü artırmakta kararlıyız.
Fuar yeri nerede diye merak edenler olabilir. İnşallah havalimanının yanıdaki merkezde, Atatürk Havalimanı'nın yanında...
Lojistik dağıtım ağları sayesinde elde ettiğimiz imkan ve kabiliyetleri sınır ötesine taşımak istiyoruz.
Dış ticarette tercih edilebilirliği artırmak istiyor, bunun için işlemleri daha hızlı hale getiriyoruz.
İhracatımızı geliştirmek için gece demeden, gündüz demeden azim ile çalışıyoruz. 2023'te Türkiye Yüzyılı için milletimizden son defa destek isterken bu hissiyatla hareket ediyoruz.
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