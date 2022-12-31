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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi. 'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz' diyen Erdoğan, 2022'de Türkiye'ye kazandırılan projelerin kısa bir özetini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:42
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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…"

Erdoğan'ın yapılan projelere ilişkin paylaşımları şu şekilde;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

KONUT PROJESİ
İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

49 MİLLET BAHÇESİ

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152'ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.

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Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

İSTANBUL'A 100 ANAOKULU

İstanbul'umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.