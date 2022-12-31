Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Başkan Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi. 'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz' diyen Erdoğan, 2022'de Türkiye'ye kazandırılan projelerin kısa bir özetini de paylaştı.