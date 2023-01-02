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Son dakika: E-Devlette yeni devrim! Blokzincir tabanlı giriş sistemi geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Son dakika: E-Devlette yeni devrim! Blokzincir tabanlı giriş sistemi geliyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek." ifadelerine yer verdi.

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