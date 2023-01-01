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Millet İttifakı'na ABD'den destek! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var! 2023 seçimleri için "Kan banyosu" ifadesi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Millet İttifakı’na ABD’den destek! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var! 2023 seçimleri için Kan banyosu ifadesi...

Altılı masa içinde yaşanan adaylık savaşları, Kılıçdaroğlu'na çekilen "Saraçhane Operasyonu" ile farklı bir boyut kazanırken masanın ayakları iyiden iyiye sallanmaya başladı. Yaşanan olaylar sonrası kopma noktasına gelen Millet İttifakı'na ABD'den destek mesajı geldi. ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi 2023 seçimlerine ilişkin yayımladığı zamanlaması manidar yazıda "Türkiye'de seçimler özgür ve adil olmayacak" algısını yayıp, dünya kamuoyuna algı operasyonu düzenledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip, 2023 seçimlerini "kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak tanımlayan Foreign Policy'nin tehdit dolu bu yaklaşımına büyük tepki geldi. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık sayılı süre kalırken Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık kaosu giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında yaşanan taht kavgaları farklı bir boyut kazanırken, 6'lı masada da işler iyiye gitmiyor.

İPLER İYİCE KOPTU

Masanın iki baş aktörü CHP ve İYİ Parti arasında derin bir adaylık krizi yaşanırken Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane'de sergilediği adaylık tiyatrosu sonrası ipler iyiden iyiye koptu.

KRİZ MASASINDA SORUN ÇOK

Yaşanan bu olaylar sonucu Akşener ve Kılıçdaroğlu 6'lı için sembolik değeri yüksek olan Ahlatlıbel'de 'kriz' masasına oturdu. Görüşmeden uzlaşı çıkmayınca CHP lideri 'çoklu aday' söylemine sığındı. Bu hamleye İYİ Parti'den 'tek ve ortak aday' vurgulu yanıt geldi.

ABD'DEN MANİDAR YAZI

Masadaki adaylık kaosu sonrası küçük hesaplaşmalara başlayan 6'lı masaya destek ABD'den geldi. ABD merkezli Foreign Policy isimli dergi 2023 seçimlerine ilişkin zamanlaması manidar bir yazı yayımladı.

Söz konusu yazıda Ekrem İmamoğlu hakkındaki daha kesinleşmemiş karar üzerinden hüküm verilip, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş masumlaştırıldı.

DÜNYA KAMUOYUNU MANİPÜLE ETME GİRİŞİMİ

İmamoğlu ve Demirtaş örnekleriyle dünya kamuoyunu manipüle etmeye niyetlenen Foreign Policy, skandal bir şekilde "Türkiye'deki seçimlerin tamamen özgür ve adil olmayacağı endişesi hakim" algısını yaydı.

İlgili yazının sonlarına doğru ise büyük bir skandal kayıtlara geçti.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ABD merkezli dergide,"Erdoğan, iktidarı elinde tutmaya daha az bağlı kalsaydı ve bir seçim kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortamda kovulmayı beklemek yerine, kendi isteğiyle daha önce istifa etmiş olsaydı, çok farklı bir mirasa sahip olabilecek türden bir liderdi" cümleleri kullanıldı.

2023 seçimlerini "kan banyosuna dönüşmeyi vaat eden bir ortam" olarak tanımlayan Foreign Policy'nin tehdit dolu bu yaklaşımı büyük tepki topladı.

AK Parti seçmeni ve İslam dünyasına hakaret

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