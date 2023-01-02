Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal ziyareti sonrası Aslı Baykal'dan dikkat çeken çıkış: Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala nasıl o partide?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kumpas sonrası koltuğuna geçtiği Deniz Baykal'ı evinde ziyaret ederken Deniz Baykal'ın yüzündeki ifade görüşmeye damga vurmuştu. Bu görüşme sonrası Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal dikkat çeken "helalleşme" vurgusu yaptığı ve Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyen bir grubun CHP'de olduğunu söyleyen paylaşımında "Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
OYLARI KONSALİDE ETME ÇABASI
Kılıçdaroğlu oylarını konsalide edebilmek için helalleşme adı altında FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinde bulunurken, PKK iltisaklı kişileri de parti çatısı altında toplamayı sürdürüyor.
"GERİ Mİ GÖNDERELİM?" SAVUNMASI
Geride bıraktığımız günlerde PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atıyan Kılıçdaroğlu skandalı "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" sözleriyle savunmuştu.
ÜST ÜSTE TEPKİLER VE İSTİFALAR
Yaşanan skandallar silselesi CHP içerisinden kopuşları da beraberinde getirdi. Muharrem İnce, Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerden sonrası Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin gayrı milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifa etmişti.
KILIÇDAROĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Baykal kızı, "Özgürlük ABD hamburgercisi ve Londra tefecisiyle olmaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.
"KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili de yorum yapan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımında bulunmuştu.
"ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU SÖYLEYENLER HALA NASIL O PARTİDE"
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin gayri milli odaklarla diyalog halinde olduğuna dikkat çekerek istifasını veren Aslı Baykal'dan çok çarpıcı bir çıkış geldi.
Baykal şu ifadeleri kullandı;
Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum.
Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2021 yılında 'Dersim Katliamı' vurgulu tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.
BAYKAL'I ZİYARET ETTİ
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas kurarak koltuğundan ettiği Deniz Baykal'ı ziyaret etmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
Görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Deniz Baykal'ın yüzünün asık olması tüm dikkatleri üzerinde toplarken Baykal'a yakın isimlerden biri olan Yılmaz Ateş, "Sayın Baykal'ın yüzüne baktığımız zaman acı, ıstırap, hayal kırıklığı okuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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