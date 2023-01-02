Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal ziyareti sonrası Aslı Baykal’dan dikkat çeken çıkış: Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala nasıl o partide?

Baykal şu ifadeleri kullandı;



Mesela, CHP parti yönetimi 80 yıldır açtığımız yaraları sarıyoruz deyip geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dilerken, CHP'li vekil Atatürk'e Dersim katliamcısı derken Atatürkçü olduğunu söyleyenler hala o partide nasıl duruyor bunu çok merak ediyorum.