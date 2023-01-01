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Başkan Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret

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Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Başkan Erdoğan’dan neyzen Niyazi Sayın’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Ziyarete ait fotoğraflar "Erdoğan Dijital" medyadan servis edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

SOHBET ETTİLER

Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti

Ziyarete ait fotoğraflar "Erdoğan Dijital" medya ve Cumhurbaşkanlığından servis edildi.

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

12 Şubat 1927 İstanbul Üsküdar doğumlu Niyazi Sayın, Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçıdır.

Sanat musikisinin ney üstatlarından Mesut Cemil Bey ve İstanbul ekolünün temsilcisidir.

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