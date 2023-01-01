Başkan Erdoğan’dan neyzen Niyazi Sayın’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

SOHBET ETTİLER



Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti