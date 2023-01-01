Başkan Erdoğan'dan neyzen Niyazi Sayın'a ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Ziyarete ait fotoğraflar "Erdoğan Dijital" medyadan servis edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
SOHBET ETTİLER
Niyazi Sayın ile sohbet eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a ziyarette oğlu Bilal Erdoğan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti
Ziyarete ait fotoğraflar "Erdoğan Dijital" medya ve Cumhurbaşkanlığından servis edildi.
NİYAZİ SAYIN KİMDİR?
12 Şubat 1927 İstanbul Üsküdar doğumlu Niyazi Sayın, Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçıdır.
Sanat musikisinin ney üstatlarından Mesut Cemil Bey ve İstanbul ekolünün temsilcisidir.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
- Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...
- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
- Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı TEFE-TÜFE enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?
- Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu? Bedelli askerlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...
- ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
- EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?