Türkiye terörü kaynağında yok edecek! Stratejik hedefler belirlendi

ETKİLİ HAVA VE FÜZE OPERASYONLARI

Türkiye, etkili hava ve füze operasyonlarıyla terör örgütüne kâbusu yaşatacak. İHA ve SİHA'ların elde ettiği görüntüler, sahadaki alan ve adam istihbaratı ve teknik istihbarat sayesinde nokta operasyonlar ile terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda isimler etkisiz hale getirilmeye devam edilecek.