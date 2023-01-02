Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı! A Haber'de çarpıcı iddialar: "Baykal kardeşler birbirine düştü bu bir taciz ziyaretidir"
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmişti. Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'yi hedef alan ağır söylemlerinin gölgesinde geçen görüşmeden servis edilen fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. CHP'ye yakın gazeteciler ve medya, yüzü asık olan Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddia etmişti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Aslı Baykal ile Ataç Baykal kardeşler arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce genel başkanlık görevini yürüten Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.
Partiye yakın kaynaklar, Baykal'ın "seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum" dediğini aktardı.
BAYKAL'IN YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU
Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykal'ın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.
EN YAKININDAKİ İSİM A HABER'DE ANLATTI: "DENİZ BEY'İN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Baykal'ın en yakınındaki isimlerden Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Bu bir taciz, baskı ziyaretidir. Deniz Bey'in Kemal Bey'e desteği söz konusu değil" diye konuştu.
Sevigen konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fotoğrafın özellikle çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, ısrar ederek söylüyor. Daha önce kaç defa Baykal'ı ziyarete gelmişti, böyle bir ihtiyaç duymamıştı. 'Ne gerek var fotoğrafa' diyorlar, 'genel başkan isteyince mecbur kaldık' diyorlar. Alelacele evden çıkmadan fotoğraf servis ediliyor. Ne nezaket ne de geçmiş olsun ziyareti bu. Hangi dağda kurt öldü? 1.5 yıldır selam vermiyor, Aslı Baykal CHP'den ayrıldı, demiyorlar mı 'neden istifa ediyorsun partiden?'. Bunlar partinin yapısını değiştiriyorlar; ulusalcı olmayan, Atatürkçü olmayan, parti içerisinde kavga olmasın diye çabaladılar. Bütün yerli ve millileri partiden çıkardılar.
"KEMAL BEY GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞIYOR"
Baykal bu konuda hassas, gelme der mi? Israr ediyorlar gelmek için. Geliyorlar normal havadan sudan konuşuyorlar. Baykal, 'Yurt dışından gelen bu danışmanlarla ilgili teknolojiyle siyasetin buluşması önemlidir' diyor ama Kemal Bey'in adaylığına destek vermiyor. Kemal Bey bunu hep yapıyor, Mustafa Özbek var. Deniz Bey ile görüşmeye geliyor, genel başkanlık adaylığı zamanında icazet almadan kapıdan çıkar çıkmaz, Deniz Bey, Kemal Bey'i öneriyor diyor. Deniz Bey kendisi aday olacak. Kurultaya gideceğiz, içerden bir grup da engellemeye çalışıyordu. Tarih tekerrürden ibaret, dışarı çıkınca Deniz Bey Kemal Bey'i destekliyor algısı. Zerre kadar kafasında kılıçdaroğlu yoktur. Taciz ziyareti, zoraki ziyarettir, gelelim gelelim denilen baskı ziyaretidir.
Kemal Bey güç zehirlenmesi yaşıyor. Bağrımıza taş basarız ama partimizi ezdirmeyiz"
BAYKAL KARDEŞLER BİRBİRİNE Mİ DÜŞTÜ? MAHMUT ÖVÜR'DEN FLAŞ İDDİA
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise, Aslı Baykal ile Ataç Baykal kardeşler arasında bir gerilim olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin bu doğrultuda planlandığını ifade etti.
Övür konuya ilişkin A Haber'de yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Aile içi tartışmanın bir etkisi var. Aslı Baykal ile konuştum bir cümle söyledi. Normal bir görüşme, içerisiyle ilgilenmedim dedi. Fotoğrafı çeken Ataç Baykal, süreç varsa başlatan o. Kasım ayında bir açıklaması var 'babam istifa etmeyecek, CHP'den de ayrılmayacak hatta ben memur olmasan CHP üyesi olurdum' diyor. Bu ne demek? Bu fotoğrafın arkasındaki isim o.
Bugün Cumhuriyet'te yazılar çıktı. Aslı Baykal vekil falan olmak istiyor diyorlar. Gayri milli dediği partiden vekil olması kadar tezat bir şey olamaz. Haberi de yok bu olaydan anladığım kadarıyla, büyük ihtimalle fotoğrafı ağabeyi ayarladı. Onun CHP vekili olma ihtimali yüksek.
Çünkü arka planı biliyor, Kılıçdaroğlu o nedenle gülüyor. Bir tarafta da Baykal gerçeği var. Oğul ile kızı arasında bir problem olduğu belli. Ben böyle düşünüyorum."
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