Baykal-Kılıçdaroğlu görüşmesinin arka planı! A Haber'de çarpıcı iddialar: "Baykal kardeşler birbirine düştü bu bir taciz ziyaretidir"

Sevigen konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafın özellikle çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, ısrar ederek söylüyor. Daha önce kaç defa Baykal'ı ziyarete gelmişti, böyle bir ihtiyaç duymamıştı. 'Ne gerek var fotoğrafa' diyorlar, 'genel başkan isteyince mecbur kaldık' diyorlar. Alelacele evden çıkmadan fotoğraf servis ediliyor. Ne nezaket ne de geçmiş olsun ziyareti bu. Hangi dağda kurt öldü? 1.5 yıldır selam vermiyor, Aslı Baykal CHP'den ayrıldı, demiyorlar mı 'neden istifa ediyorsun partiden?'. Bunlar partinin yapısını değiştiriyorlar; ulusalcı olmayan, Atatürkçü olmayan, parti içerisinde kavga olmasın diye çabaladılar. Bütün yerli ve millileri partiden çıkardılar.

"KEMAL BEY GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞIYOR"

Baykal bu konuda hassas, gelme der mi? Israr ediyorlar gelmek için. Geliyorlar normal havadan sudan konuşuyorlar. Baykal, 'Yurt dışından gelen bu danışmanlarla ilgili teknolojiyle siyasetin buluşması önemlidir' diyor ama Kemal Bey'in adaylığına destek vermiyor. Kemal Bey bunu hep yapıyor, Mustafa Özbek var. Deniz Bey ile görüşmeye geliyor, genel başkanlık adaylığı zamanında icazet almadan kapıdan çıkar çıkmaz, Deniz Bey, Kemal Bey'i öneriyor diyor. Deniz Bey kendisi aday olacak. Kurultaya gideceğiz, içerden bir grup da engellemeye çalışıyordu. Tarih tekerrürden ibaret, dışarı çıkınca Deniz Bey Kemal Bey'i destekliyor algısı. Zerre kadar kafasında kılıçdaroğlu yoktur. Taciz ziyareti, zoraki ziyarettir, gelelim gelelim denilen baskı ziyaretidir.

Kemal Bey güç zehirlenmesi yaşıyor. Bağrımıza taş basarız ama partimizi ezdirmeyiz"