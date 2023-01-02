Kılıçdaroğlu gemileri yaktı! CHP'li Yarkadaş adaylığını açıklayacağı tarihi verdi: 6'lı masa olsa da olmasa da...

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, 6'lı masa olsa da olmasa da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını söyledi ve tarih verdi.