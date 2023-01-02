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Ertuğrul Özkök'ten 'Erdoğan' itirafı: ‘Türklerle oynamayın Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Ertuğrul Özkök’ten ’Erdoğan’ itirafı: ‘Türklerle oynamayın Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin son 20 yıldaki sıçrayışı muhalif gazetecilerin de inkar edemeyeceği bir gerçeğe dönüştü. 28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin yatırımlarıyla dünyaya mesaj verdiğini belirterek, "Başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Dünyanın kafasına ‘Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "sahada ve masada güçlü Türkiye" vizyonuyla 20 yıl önce başladığı yolculuk, küresel çapta da karşılığını verdi. Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdıkları ve uluslararası alan attığı adımları artık azılı muhalifler bile inkar edemiyor.

TARAFSIZ DURUŞU İLE KÜRESEL SORUNLARI ÇÖZDÜ: TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE YARIŞINDA ÖNCÜ OLDU

Savunma sanayisi alanında imza atılan başarılar, Mavi Vatan'daki kararlı duruş ve yılların hayali olan yerli otomobil Togg, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarışında önemli bir adım oldu.

Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığı tavır ve tarafsız duruşu kriz çözmedeki etkili rolü Türkiye'ye daha da etkili konuma getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.

MUHALİFLERDEN 'ERDOĞAN' İTİRAFLARI

Erdoğan'ın bu duruşu ve kararlılığı ile Türkiye'ye kazandırdıklarını artık muhalif isimler bile görmeye başladı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: "ERDOĞAN 'TÜRKLERLE OYNAMAYIN TÜRKİYE BÜYÜK DEVLETTİR' İMAJINI YERLEŞTİRDİ"

28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök bu başarıyı itiraf etti.

Özkök, "Erdoğan kimsenin inkar edemeyeceği olağanüstü işler yaptı." derken "Dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi" ifadelerini kullandı.

Özkök sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Yani kimsenin inkar edemeyeceği işler yaptı. Geçen gün denize inidirilen Anadolu gemisi... Türkiye'nin geldiği sanayi, yollar, köprüler falan... Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilemeyecek bir taraf var Recep Tayyip Erdoğan dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir' imajını yerleştirdi. Tayyip Erdoğan seçimi kaybetse de kazanarak devam etse de inkar edilmeyecek gerçeklerdir. "

ÖZKÖK'ÜN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI: "MUHTAR BİLE OLAMAZ"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu gerekçesiyle hapis cezası almıştı. Erdoğan'ın aldığı cezayı manşetine taşıyan Hürriyet Gazetesi'nde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök Erdoğan için "muhtar bile olamaz" manşetini atmıştı.

Ertuğrul Özkök’ten ’Erdoğan’ itirafı ERTUĞRUL ÖZKÖK'TEN 'ERDOĞAN' İTİRAFI

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