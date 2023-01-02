Ertuğrul Özkök’ten ’Erdoğan’ itirafı: ‘Türklerle oynamayın Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi

TARAFSIZ DURUŞU İLE KÜRESEL SORUNLARI ÇÖZDÜ: TÜRKİYE'NİN DÜNYA İLE YARIŞINDA ÖNCÜ OLDU

Savunma sanayisi alanında imza atılan başarılar, Mavi Vatan'daki kararlı duruş ve yılların hayali olan yerli otomobil Togg, Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarışında önemli bir adım oldu.

Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aldığı tavır ve tarafsız duruşu kriz çözmedeki etkili rolü Türkiye'ye daha da etkili konuma getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Erdoğan dünyayı kilitleyen tahıl krizi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturtarak krizi çözdü.