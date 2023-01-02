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AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklamaları

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Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten son dakika açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulunuyor.

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