Eda Taşpınar'dan camide skandal paylaşım: Tepkiler sonrası apar topar kaldırdı
Tasarımcı Eda Taşpınar, bir otelin içerisinde yer alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde uygunsuz şekilde poz verdi. Skandal görüntüleri bir de sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar'a tepki yağdı. Dini değerleri hiçe sayan Taşpınar, fotoğrafları apar topar kaldırdı.
Tasarımcı Eda Taşpınar, sosyal medya hesabı üzerinden camide çektirdiği skandal bir fotoğrafını paylaştı. Bir otelin içerisinde yere alan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çekildiği belirlenen pozlar sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı.
TEPKİLER GELDİ, FOTOĞRAFI APAR TOPAR SİLDİ
Taşpınar'ın camide çektiği skandal fotoğrafların görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepkilerinde ardı arkası kesilmedi.
Eda Taşpınar ise cami içerisindeki uygunsuz bir şekilde, dini değerleri hiçe sayarak çektirdiği karelerle ilgili olarak gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından fotoğrafları sildi ama herhangi özür dilemedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ
Taşpınar'a sosyal medyada tepki yağdı:
"Eda Taşpınar camide çekilen yarı çıplak fotoğrafı. Bunlar dini değerlerimizle alay ediyorlar. Gereken ceza verilir İnşallah."
"Bu alenen İslam'a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Biz sadece buradan tepki gösterebiliyoruz, gereğini yapmak ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş'a düşer."
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