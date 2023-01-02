Diyarbakır annelerinin destansı direnişi dünya gündeminde: PKK'nın gerçek yüzü ortaya serilecek! Emine Erdoğan destek verdi
Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün dağa kaçırdığı evlatlarını almak için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan ailelerin dirayetli duruşu dünyaya ilan ediliyor. Dünya, Diyarbakır Anneleri'nin haklı davasını barış ve medeniyet beşiği Nevşehir'den dinleyecek.
Sabah'ın haberine göre teröre, terörizme ve bileşenlerine karşı duruşlarını sürdüren Diyarbakır Anneleri'nin sesi, Nevşehir'de ilk defa düzenlenecek "1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi" ile dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.
Medya Platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle 7 Ocak Cumartesi günü organize edilecek etkinliğe; Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, yurt içi ve yurt dışından sanatçılar, medya, televizyon dünyasından önemli isimler katılım gösterecek.
PKK'NIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA SERİLECEK
Terör örgütüne karşı cesur direnişiyle bir toplumsal hareketin oluşmasına vesile olan Hacire Akar öncülüğünde başlatılan evlat nöbeti, sesini daha yüksek duyuruyor.
I. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi'nde; düzenlenecek oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. Kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunacak.
EMİNE ERDOĞAN DESTEK VERDİ
Teröre karşı sivil ve protest bir duruşun oluşmasına vesile olan annelerimizin sesini duyurmanın gönül borcu olduğunu dile getiren Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kongre için Emine Erdoğan'ın da destek verdiğini belirtti.
Haklı davanın dünyaya anlatılacağını ifade eden Açıkgöz, "Annelerimiz bizim için her zaman kutsaldır, ancak evlatlarından ayrılan annelerimizin bizim için yeri her zaman ayrıdır. Bu etkinliği planlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu desteklerini esirgemediler, kendilerine müteşekkiriz. 17 Ağustos 2022'de düzenlediğimiz Evlat Nöbeti Çalıştayı sonucunda uluslararası bir kongre yapılması ve Annelerimizin haklı davasının uluslararası düzlemde duyurulmasına karar verildi. Annelerimizin doğal, yerel ve masum duruşlarının daha iyi ve organize anlatılması için tüm halkımızı 7 Ocak'ta, medeniyet ve barışın başkenti Nevşehir'e bekliyoruz." dedi.
ANNELER TERÖRE DİZ ÇÖKTÜRDÜ
Diyarbakır Anneleri ilk defa bölge halkının teröre ve terörizme karşı verdiği mücadeleyi sivil alana taşıma başarısını gösterdiğini belirten Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, "Bu etkinlik aracılığıyla yıllardır sivil bağlamı eksik olan terör ile mücadeleye ciddi bir katkı yapılacağını düşünüyoruz. Ölüm karşısındaki tek varoluşsal pratik olan anneliğin evladına can olmayı tercih ettiği ve 22 Ağustos 2019 tarihinde Hacire Akar ile başlayan Evlat Nöbeti, HDP Diyarbakır il binasına tabiri caizse küçük bir çadır karşısında diz çöktürdü. Annenlerin protest duruşu ve kadın hareketi, bilimsel olarak uluslararası bağlamda duyurulmalı, teröre karşı verilen sivil mücadele anlatılmalıydı. Bu kutsal mücadeleyi kurul başkanımız Nevşehir AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz ve kongre ekibimiz Metin Sakınç, Selda Ercaner, Turgut Özmutafoğlu, Hatice Başak Çınar ve Harun Reşit Çınar ile birlikte Medeniyet ve Barış'ın başkenti Nevşehir'de birbirinden önemli isimlerle anlatacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.
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