Diyarbakır annelerinin destansı direnişi dünya gündeminde: PKK’nın gerçek yüzü ortaya serilecek! Emine Erdoğan destek verdi

Haklı davanın dünyaya anlatılacağını ifade eden Açıkgöz, "Annelerimiz bizim için her zaman kutsaldır, ancak evlatlarından ayrılan annelerimizin bizim için yeri her zaman ayrıdır. Bu etkinliği planlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu desteklerini esirgemediler, kendilerine müteşekkiriz. 17 Ağustos 2022'de düzenlediğimiz Evlat Nöbeti Çalıştayı sonucunda uluslararası bir kongre yapılması ve Annelerimizin haklı davasının uluslararası düzlemde duyurulmasına karar verildi. Annelerimizin doğal, yerel ve masum duruşlarının daha iyi ve organize anlatılması için tüm halkımızı 7 Ocak'ta, medeniyet ve barışın başkenti Nevşehir'e bekliyoruz." dedi.