Evlat Nöbeti'ndeki acılı anneden yürek yakan feryat! PKK'dan kaç gel orası gerçek ve iyi bir yol değil
PKK kadrosuna katılması için dağa kaçırılan çocukların anneleri tarafından Diyarbakır'daki HDP Genel Merkez Binası önünde başlatılan Evlat Nöbeti'nde bin 196. güne girildi. Acılı annelerden 19 yaşındaki Enes Görmez'e seslenen Çiğdek Adak, "Bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil" dedi.
Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 196'ncı gününde devam ediyor.
"HEDEFLERİ SADECE MAZLUMLARIN CANINI YAKMAKTIR"
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez'in annesi Çiğdem Adak, evladının 31 Mayıs 2021'de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.
Adak, "Oğlum eğer beni izliyorsan ne olur oradan bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil. Oradaki arkadaşların ve sen onların oyuncağısınız. Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır" dedi.
"SEN GELMEYENE KADAR BU ÇADIRDAN GİTMEM"
Adak, "Avrupa ve Amerika'nın isteklerini yerine getirmektir, kardeş kardeşi vurmaz, canını yakmaz. Bu toprak hepimizin, dedelerimiz buralar için can vermiş, hepimizin bayrağı. Neden başkaları için mücadele edilsin. Eğer iyi insanlar olsaydılar çocuklarımızı suikastçı etmezlerdi. Sen gelmeyene kadar bu çadırdan gitmem" ifadelerinde bulundu.
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