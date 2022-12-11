Evlat Nöbeti’ndeki acılı anneden yürek yakan feryat! PKK’dan kaç gel orası gerçek ve iyi bir yol değil

Adak, "Oğlum eğer beni izliyorsan ne olur oradan bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil. Oradaki arkadaşların ve sen onların oyuncağısınız. Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır" dedi.