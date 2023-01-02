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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara sis engeli

Son dakika haberi...İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Havalimanına iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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