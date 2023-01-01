Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu: Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1217'nci gününde devam ediyor.
İki evladının da acısını yaşadığını dile getiren Çiftçi, "Yeni bir yıla, 2023'e girdik. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak. Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı alıp gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.
Çiftçi, oğlu Rojhat'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Nupeldan için eylemini sürdüren baba Ali Şahin de kızına kavuşmak istediğini belirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
- EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?
- Evliya Çelebi Seyahatname'de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?
- 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi... Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı?
- Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
- 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar... Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?
- YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2023! Anneye, babaya, ablaya, abiye, yakın arkadaş yeni yıl kutlama mesajları! En güzel resimli yılbaşı kutlama sözleri
- 2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?