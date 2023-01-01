Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu: Allah’ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak

İki evladının da acısını yaşadığını dile getiren Çiftçi, "Yeni bir yıla, 2023'e girdik. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak. Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı alıp gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.