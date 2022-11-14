PKK'ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

Kalleş terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve dağa kaçırılan Kürt gençler beyinleri yıkanarak teröre alet ediliyor. Bu sinsi plana "dur" diyen anneler ve babalar ise PKK'ya karşı uzun zamandır süren bir eylem içinde... Bu kapsamda Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 8 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'dan gelen Hacer Çöğender'in katılımı ile 331'e yükseldi. Öte yandan Hacer anne, PKK'ya yüklenerek, "Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın." ifadelerine yer verdi.