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Haberler Galeri PKK'ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

PKK'ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

Kalleş terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve dağa kaçırılan Kürt gençler beyinleri yıkanarak teröre alet ediliyor. Bu sinsi plana "dur" diyen anneler ve babalar ise PKK'ya karşı uzun zamandır süren bir eylem içinde... Bu kapsamda Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 8 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'dan gelen Hacer Çöğender'in katılımı ile 331'e yükseldi. Öte yandan Hacer anne, PKK'ya yüklenerek, "Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 20:14
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PKK’ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

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PKK’ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

1169 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

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PKK’ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Hacer Çöğender de evlat nöbetine katıldı.

Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı, 331'e çıktı.

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PKK’ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu

"ONLARIN DA YÜREĞİ YANSIN"

Çocuğunun 14 yaşında kaçırıldığını belirten Hacer Çöğender, "Çocuğumu kandırıp, götürdüler. Benim oğlumu getirsinler. Benim biraz analık hakkım varsa gelir. Hasta halimle geldim. Küçük yaşta oğlumu kaçırıp, eline silah verdiler. Onlar benim yüreğimi yaktı. Onların da yüreği yansın. Unutmadım, kardeşleri de unutmadı. Unutmayacağım da" dedi.

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PKK’ya karşı anneler ve babalar kararlı! Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu