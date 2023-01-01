Fondaş medya 2023'e yalan haberle başladı! Karar ve Halk TV'nin "köprü ile otoyol geçiş ücretine rekor zam" haberleri yalanlandı
2023 yılı fondaş medyanın yalan haberleriyle başladı. Halkı galeyana getirmek için iftira haberlerine devam eden Karar ve Halk TV, bu kez köprü ile otoyol geçişleri ücretlerine rekor zam geldiği yönünde bir haber yaptı. "Yüzde 123 zam yapıldı" haberlerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.
Fondaş medya 2023'ün daha ilk gününden itibaren yalan haberlerine başladı. Halk TV ve Karar öncülüğünde "Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine rekor zam" başlıklı haberler yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çıkan haberleri, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur" ifadeleriyle yalanladı.
İŞTE HALK TV'NİN YALAN HABERİ
Halk TV tarafından yapılan zam haberinde, "Asgari ücretin açıklanmasının ardından Özel İletişim Vergisi yüzde 122,93, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 61.5 ve birçok vergi, harç ve hizmet büyük ölçüde zamlandı. Bunlardan biri de köprü ve otoyol geçiş ücretleri. 1 Ocak 2023 itibariyle zamlı fiyatlar uygulanmaya başlandı." ifadelerine yer verildi.
KARAR "YÜZDE 123 ZAM" DEDİ
Karar gazetesi de yeni yıla iftira haberleriyle başladı. 2023 ile köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 123 zam yapıldığını iddia eden Karar'daki haberde, "2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı. Her yılın başında düzenli olarak özel şirketlerin işlettiği ve kamuya bağlı köprü ve otoyollardan geçiş alınan ücretler belirli oranda artıyor. Türkiye genelindeki otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam yapıldı. Buna göre, örneğin Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş 410 TL oldu." ifadelerine yer verdi.
BAKANLIK HABERLERİ YALANLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
KARAYOLLARI'NDAN DUYURU
Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
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