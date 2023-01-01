Fondaş medya 2023'e yalan haberle başladı! Karar ve Halk TV'nin "köprü ile otoyol geçiş ücretine rekor zam" haberleri yalanlandı

KARAR "YÜZDE 123 ZAM" DEDİ

Karar gazetesi de yeni yıla iftira haberleriyle başladı. 2023 ile köprü ve otoyol geçişlerine yüzde 123 zam yapıldığını iddia eden Karar'daki haberde, "2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı. Her yılın başında düzenli olarak özel şirketlerin işlettiği ve kamuya bağlı köprü ve otoyollardan geçiş alınan ücretler belirli oranda artıyor. Türkiye genelindeki otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam yapıldı. Buna göre, örneğin Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş 410 TL oldu." ifadelerine yer verdi.